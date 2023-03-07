بسبب نقص الذخيرة.. الدفاع البريطانية: الروس قد يستخدمون "مجارف" بقتال أوكرانيا

وقالت الوزارة في آخر تحديث استخباراتي لها، في أواخر شباط الماضي، أن جنود الاحتياط الروس قالوا أنهم تلقوا أوامر بالهجوم على موقع أوكراني "مسلحين فقط بالأسلحة النارية والمجارف ".وأشارت الوزارة إلى مجرفة يستخدمها الجنود في الحفر تعرف باسم إم بي إلـ50.وهذه المجرفة مصممة للاستخدام الحربي منذ عام 1869 وطرأت عليها تغييرات طفيفة منذ ذلك الوقت، بحسب وزارة الدفاع البريطانية.لقد كانت هذه المجرفة جزءا من معدات جيش الاحتياط الروسي لعقود طويلة.وقالت الوزارة: "إن استخدم مجرفة حفر الخنادق نموذج إم بي إل-50 كأداة قتل فتاكة تمثل أساطير لها خصوصية في روسيا".وأضافت أن استمرار استخدام المجرفة "كسلاح يسلط الضوء على القتال الوحشي والبدائي الذي أصبح سمة معظم الحرب الدائرة حاليا".