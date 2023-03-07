الدفاع الروسية تكشف عدد النساء المشاركات في العمليات العسكرية بأوكرانيا

وقال شويغو خلال مؤتمر مع قيادات الجيش الروسي، إن "حوالي 1100 جندية يشاركن في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حصل ثلثهن على أوسمة حكومية".وبحسب موقع "روسيا اليوم" المحلي، أعرب الوزير عن امتنانه لجميع النساء في الجيش الروسي لخدمتهن الواعية والنهج المهني والمسؤول في الأعمال التي يتم تكليفهن بها، وتمنى لهن "صحة جيدة، ومزاجا ربيعيا، ورفاهية أسرية".و أعرب سيرغي شويغو عن "خالص امتنانه للنساء العزيزات على رعايتهن ولطفهن ودفئهن ومثابرتهن في أيام المحن".وبحسب شويغو، فإن المرأة "تدرك قدراتها بالكامل، وتشارك بنشاط في الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد".وتابع شويغو أن "أكثر من 39 ألف امرأة، في المجموع، تخدم في صفوف القوات المسلحة الروسية، ما يقرب من 5 آلاف منهن ضابطات".