يوم الجمعة.. مجلس الأمن يبحث أزمة أوكرانيا

أعلن سيرغي دفورنيك، عضو بعثة أوكرانيا إلى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس سيبحث الوضع في أوكرانيا يوم الجمعة.



وقال دفورنيك: "سنلتقي يوم الجمعة لبحث الوضع على الارض. وقد تم طلب انعقاد هذا الاجتماع منذ وقت طويل حتى يكون هناك وقت للاستعداد".



وأعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في وقت سابق طلب روسيا انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث التحريض على معاداة روسيا في الغرب، وتحديد الجهات التي تؤجج هذه النعرات.