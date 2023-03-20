بـ350 مليون دولار.. حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا

وقال بلينكين في بيان: "اليوم، أصرح بحزمة المساعدات الـ 34 التي تخصصها أمريكا لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار".وأشار بلينكن إلى أن هذه الحزمة الجديدة تشمل ذخيرة لراجمات "هيمارس" الصاروخية ومركبات "برادلي"، وصواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم"، والذخيرة المضادة للدبابات، والقوارب النهرية وغيرها من المعدات.