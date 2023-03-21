الأزمة في أوكرانيا.. حديث روسي جديد يخص خطة السلام

وقال بوتين: "بالطبع، لم نتجاهل الوضع حول أوكرانيا. نعتقد أن العديد من بنود خطة السلام التي حددتها الصين تتوافق مع النهج الروسية ويمكن اعتبارها أساسا لتسوية سلمية عندما تكون مستعدة لذلك في الغرب وكييف ومع ذلك، لم نشهد بعد مثل هذا الاستعداد من جانبهم".بدوره، أشار الرئيس الصيني إلى أن بكين تدعم السلام والحوار بشأن الوضع في أوكرانيا.وقال: "الشهر الماضي، نشرت الصين موقف الصين بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. وأود أن أؤكد أنه فيما يتعلق بهذه التسوية، فإننا نسترشد بثبات بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ونتقيد بموقف موضوعي ومحايد، ونعمل بنشاط على تعزيز المصالحة واستعادة المفاوضات. وموقفنا يقوم على أساس جوهر القضية والحقيقة. نحن دائما مع السلام والحوار، ونقف بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ".