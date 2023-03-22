فاغنر تعلن سيطرتها على منطقة صناعية جديدة في باخموت

وقالت "فاغنر" في بيان نشرته على قناتها في تيليغرام أنه "حسب المعلومات التي وردت، ان الوحدات الأوكرانية أعادت تجميع صفوفها وبدأت في التراجع إلى منطقة المستشفى المهجورة ومستودعات محطة سكة الحديد الثانية".ونشرت "فاغنر" صورة تزعم فيها "سيطرة القوات الروسية على %63 من مدينة باخموت بينما القوات الأوكرانية تسيطر على %16".من جهتها، قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأربعاء، إن "هناك احتمالا أن يكون الهجوم الروسي على بلدة باخموت يفقد الزخم المحدود الذي حصل عليه".وكتبت الوزارة على تويتر في نشرة دورية أن "هذا ربما يحدث بسبب إعادة نشر بعض وحدات وزارة الدفاع الروسية في قطاعات أخرى".إلى ذلك، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوات بلاده قرب مدينة باخموت، الواقعة على الخطوط الأمامية للقتال، اليوم الأربعاء وسلم ميداليات للمقاتلين.وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام أسفل لقطات مصورة له وهو يسلم الميداليات للجنود: "تشرفت بوجودي هنا اليوم لتقديم جوائز لأبطالنا، لمصافحتهم وشكرهم على حماية سيادة بلادنا".يذكر أن القوات الأوكرانية أعلنت أمس الثلاثاء أنها "صدت محاولات روسية للتقدم إلى وسط مدينة باخموت".