روسيا تكشف عن خطتها لتحديث أنظمة الدفاع في موسكو

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الدفاع قوله لمسؤولي الجيش: "هذا العام سنكمل تحديث أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ لمدينة موسكو".وأضاف شويغو: "تطوير أسلحة الدفاع الجوي من أولويات الجيش.. الجيش سيشكل فرقة دفاع جوي ستدرب وتجهز بالجيل الجديد من أنظمة صواريخ S-350 جو-أرض".وازدادت هجمات الطائرات بدون طيار على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، في الأشهر الأخيرة، بعد أكثر من عام على بدء النزاع في أوكرانيا.وقالت السلطات في شبه جزيرة القرم، الأربعاء، إن "البحرية الروسية صدت هجومًا بطائرات بدون طيار في ميناء سيفاستوبول"، وفي الشهر الماضي، حاولت مسيَّرة قصف منشأة في منطقة موسكو.