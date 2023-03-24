الأمم المتحدة توجه اتهاماً لروسيا وأوكرانيا

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، إنها ومنظمتها وثقتا عمليات قتل "25 أسير حرب روسياً" على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك "إعدام 15 أسير حرب أوكرانياً بعد وقت قصير من اعتقالهم من قبل القوات الروسية".وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن محققو الأمم المتحدة تعرّض سجناء احتجزوا من طرفَي النزاع في الحرب الروسية الأوكرانية إلى التعذيب بأساليب شملت الضرب والصعق الكهربائي والإهانة.