بوتين: سننشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء

ونقلت وكالة أنباء تاس، عن بوتين قوله، إن "روسيا أبرمت اتفاقا مع جارتها روسيا البيضاء لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها".وأضاف بوتين أن "مثل هذه الخطوة لا تنتهك اتفاقات حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية على أراضي حلفائها الأوروبيين".وذكرت الوكالة، أن "روسيا نقلت عشر طائرات إلى روسيا البيضاء قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية".