روسيا تكشف عن "تهديدات" في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

وقال بوتين عبر قناة "روسيا -24": "بالطبع، هناك تهديدات. عندما يتم توريد الأسلحة إلى دولة نحن في حالة نزاع معها، فهذا يمثل تهديدا على الدوام.. بالنسبة لما تعنيه التهديدات لنا، وكيف يمكن تقييمها، فبالطبع، نحن على دراية تامة بخطط التوريد هذه".يذكر أن روسيا أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022.