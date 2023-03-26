خلال 24 ساعة.. الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد، إن قواتها قضت على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، ونحو 90 جنديا على محور كراسني ليمان، وما يزيد عن 200 جندي على محور دونيتسك، و60 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى نحو 20 جنديا على محور خيرسون.وتضمنت خسائر الجيش الأوكراني على هذه المحاور 6 مدافع هاوتزر D-30، ومدفعي هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة "أكاتسيا"، وراجمة صواريخ "غراد"، ومدفعا ذاتي الحركة Krab بولندي الصنع، ومدفع M777 أمريكي الصنع، ومحطتي رادار لمكافحة البطاريات AN / TPQ-50 أمريكية الصنع، ومستودعي ذخيرة في دونيتسك وخاركوف، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.