لهذا السبب.. بايدن يأمر بتنكيس الأعلام الوطنية في أمريكا

وحسبما ذكر البيت الأبيض في بيان له، فإن الأعلام فوق البيت الأبيض والوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى وكذلك البعثات الدبلوماسية الأمريكية والقواعد العسكرية في الخارج ستبقى منكسة حتى غروب الشمس في 31 مارس 2023.وقتل ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين برصاص شابة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل قبل أن ترديها الشرطة.وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، قال بايدن "هذا عمل بغيض"، محذرا من أن العنف المسلح "يمزق روح أمتنا" داعيا الكونغرس مجددا إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد.وأعلن قائد شرطة ناشفيل، جون دريك، أن إطلاق النار في المدرسة نفذته امرأة متحولة جنسيا هي أودري هيل (28 عاما)، التي خططت للهجوم مسبقا، وأضاف أن التحقيق يعمل على تحديد دوافع المهاجمة، التي قد تكون مرتبطة، حسب إحدى الفرضيات، بتغيير هويتها الجنسية.