بوتين يقر بصعوبة العقوبات الاوروبية المفروضة على روسيا

وقال بوتين، إن "العقوبات الدولية التي فرضت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قد تكون لها تداعيات سلبية".ويأتي إعلان الرئيس الروسي هذا، بعد أشهر من تأكيده على أن موسكو تتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد، بحسب وكالة "فرانس برس".ونقلت الوكالات عن بوتين قوله خلال اجتماع مع الحكومة بث وقائعه التلفزيون، إن "العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي قد يكون لها في المدى المتوسط تداعيات سلبية عليه".