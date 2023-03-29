الحرب في أوكرانيا.. تطور جديد يخص المعارك

وجاء في البيان اليومي للأركان الأوكرانية أنه "على محور باخموت يواصل العدو العمليات الهجومية وحقق نجاحا جزئيا هناك".وكان القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين قد أعلن أمس الثلاثاء عن تطهير المنطقة الصناعية في المدينة بالكامل تقريبا من عناصر ونازيي قوات كييف.وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بأن أوكرانيا في حال هزيمتها في باخموت ستواجه ضغطا من الشركاء الدوليين والداخل للموافقة على حل وسط مع روسيا.