واشنطن تكشف عن تعاون بين كوريا الشمالية وروسيا في حرب اوكرانيا

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، :"كجزء من هذه الصفقة المقترحة، ستتلقى روسيا أكثر من عشرين نوعا من الأسلحة والذخيرة من بيونغيانغ، كما نتفهم أن روسيا تسعى لإرسال وفد إلى كوريا الشمالية، وأن روسيا تعرض على كوريا الشمالية طعاما مقابل ذخيرة".في السياق، حددت الولايات المتحدة هوية رجل سلوفاكي زعمت أنه "ينشط كوسيط في جهود روسيا لشراء أسلحة وذخائر من كوريا الشمالية لدعم حربها على أوكرانيا".وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "أشوت مكريتشيف البالغ 56 عاما من براتيسلافا شارك في ترتيب صفقات بيع ومقايضة مع كوريا الشمالية لشحن "أكثر من عشرين" نوعا من الأسلحة والذخائر إلى روسيا بين أواخر عام 2022 وأوائل 2023".وأضافت الوزارة أن "بيونغ يانغ كانت تحصل في المقابل على أموال نقدية وطائرات تجارية وسلع ومواد خام".وعمل مكريتشيف مع مسؤولين من كلا الجانبين لإنجاز الصفقات، بحسب وزارة الخزانة، لكنها لم تذكر ما إذا كان قد تم انجاز أي منها أو تفاصيل عن الأسلحة موضوع الصفقات.وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أفاد البيت الأبيض أن "روسيا تشتري قذائف مدفعية وصواريخ من كوريا الشمالية، وهو ما نفته بيونغ يانغ".و صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن "كوريا الشمالية تشحن ذخائر إلى روسيا وتخفي الأمر بجعل شحنات الأسلحة تبدو كأنها متجهة إلى الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.وبعد أسابيع أضاف كيربي أن "كوريا الشمالية أتمت تسليم شحنة أولية من الأسلحة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية شبه المستقلة التي تقاتل على الخطوط الأمامية في أوكرانيا".من جهتها، نفت بيونغ يانغ مجددا المزاعم الأميركية.وأدرجت الوزارة مكريتشيف على قائمتها السوداء للعقوبات التي تحظر على الأميركيين أو الشركات مثل البنوك التي لديها فروع أميركية التعامل معه.وأكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "نحافظ على التزامنا بإضعاف القدرات الصناعية العسكرية لروسيا، وكذلك فضح ومواجهة المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات والحصول على معدات عسكرية من (كوريا الشمالية) أو أي دولة أخرى مستعدة لدعم حربها في أوكرانيا".