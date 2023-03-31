وقال كوليبا عبر تويتر: "قرار ويمبلدون بالسماح بمشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء غير أخلاقي، هل أوقفت روسيا الاعتداءات أو أعمالها الوحشية؟ لا، قررت ويمبلدون وحسب إيواء اثنين متواطئين في الجريمة".وأضاف: "أطالب حكومة بريطانيا بمنع اللاعبين (من البلدين) من التأشيرات".وكانت ويمبلدون البطولة الكبرى الوحيدة التي حظرت مشاركة لاعبين من روسيا وحليفتها بيلاروسيا العام الماضي.يذكر أن اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف أكد مطلع الشهر الجاري أنه سيحترم أي قرار تتخذه بطولة ويمبلدون بشأن مشاركة اللاعبين الروس في بطولة هذا العام.