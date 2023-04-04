بلينكن يوجه رسالة الى بوتين عقب انضمام فنلندا الى الناتو

واعتبر بلينكن أن "هذه الخطوة نتجت بسبب الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، على حد تعبيره".وتابع وزير الخارجية الأمريكي قوله: "أميل إلى القول إن هذا ربما هو الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نشكر بوتين عليه"، معتبرًا أن زعيم الكرملين "عجّل بشيء لطالما أراد منعه".وانضمت فنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي، اليوم، في تحول تاريخي في سياستها الأمنية مدفوعًا بالصراع الروسي - الأوكراني، فيما حذرت موسكو من "إجراءات مضادة".ويزيد انضمام فنلندا للحلف حدوده المشتركة مع روسيا للمثل تقريبا، ويعزز جناحها الشرقي مع استمرار الحرب في أوكرانيا دون أي حل يلوح في الأفق.ويرى مراقبون أن "الخطوة المتخذة تشكل نهاية عهد عدم الانحياز العسكري لفنلندا، وهو عهد يعتقدون أنه بدأ بعد أن صدّت فنلندا محاولة غزو من الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية وفضلت الحفاظ على علاقات ودية مع روسيا المجاورة".