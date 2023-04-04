تحذير أمريكي من انهيار القوات الأوكرانية لهذا السبب

وأشار ديفيس، وهو مقدم متقاعد في الجيش الأمريكي، بحسب موقع "19Fortyfive"، إنه: "إذا استمرت أوكرانيا في دفع جنودها نحو ضربات هجومية، ورفضت النظر في أي خيارات للتسوية السلمية، سيظل جزء من الأراضي تحت السيطرة الروسية، واحتمال انهيار الجيش الأوكراني بالكامل".وأكد ديفيس أن أوكرانيا ببساطة ليس لديها مئات الآلاف من المقاتلين الجاهزين للقتال، وأن أي هجوم عسكري نشط، بغض النظر عن نتائجه، سيؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها.وأوضح: "يجب أن يكون واضحا للجميع الآن أنه بدون تدخل مباشر من قبل القوات البرية لحلف الناتو، فمن شبه المؤكد أن أوكرانيا ليس لديها القدرة، وخاصة الموارد البشرية، على الاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس".وأضاف: "أي محاولات من قبل زيلينسكي للاستيلاء على الأراضي التي هي جزء لا يتجزأ من روسيا هي محاولات غير معقولة، إنه متأكد عمليا من أن هذه الخطط لا يمكن تحقيقها، وبدلا من ذلك، يجب أن يبحث عن أفضل طريقة دبلوماسية للخروج من الأزمة".