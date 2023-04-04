كييف تعترف: الوضع الحالي صعب للغاية

وأشار زالوجني في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه ناقش في محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، مارك ميلي، الحاجة إلى تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا.وأضاف: "تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة توريد الأسلحة والذخيرة، لقد لاحظنا أهمية تعزيز نظام الدفاع الجوي لأوكرانيا".وصرح مارك ميلي، في وقت سابق، بأن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالكامل من روسيا هذا العام.وعلق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الهجوم المضاد المحتمل للقوات الأوكرانية على الجبهة قائلا إن القوات المسلحة الأوكرانية "تستعد لتكون قوية".وأكد الخبير العسكري الأمريكي دانيال ديفيس، إن خطط زيلينسكي، لشن هجوم مضاد والاستيلاء على القرم لن تؤدي إلى إلا استنفاد القوات الأوكرانية وانهيارها بالكامل.وأضاف أن "أي محاولات من قبل زيلينسكي للاستيلاء على الأراضي التي هي جزء لا يتجزأ من روسيا هي محاولات غير معقولة".وشدد الكرملين في وقت سابق، على أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا وأن المطالبات بالأراضي الروسية ستتلقى ردا مناسبا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا على أن قضية شبه جزيرة القرم محسومة بالنسبة لروسيا، وأن استفتاء انضمام القرم لروسيا أُجري وفقا للقانون الدولي.