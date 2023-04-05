وأشارت "رويترز"، إلى أن لواء "الحدود الفولاذية" هو واحد من 8 ألوية هجومية جديدة يبلغ تعداد أفرادها 40 ألفا".وتقول المزاعم أن أوكرانيا تريد تسخير هؤلاء الأشخاص، إلى جانب المعدات العسكرية التي تلقتها، في هجوم مضاد "خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة".كما تشير الوكالة أيضا إلى أن فشل العمليات الهجومية المرتقبة يمكن أن يقوض آمال الغرب ويجبر الحلفاء على البدء في دفع كييف للتفاوض مع موسكو.يُشار إلى أنه في 1 أبريل الجاري، أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو الانتهاء من تشكيل 8 ألوية من "الحرس الهجومي" بهدف السيطرة على شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونباس.من جهته، أعرب النائب في مجلس الدوما ميخائيل شيريميت، عن رأيه بأن مصير "الحرس الهجومي" الأوكراني سيكون "محزنا."