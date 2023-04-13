أوكرانيا تعلق على الانضمام الى الناتو: لا بديل لحماية امننا

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مؤتمر أمني لمنطقة البحر الأسود في بوخارست، إن "انضمام بلاده إلى الحلف هو "الخيار الوحيد لضمان أمن البلاد في المستقبل".واضاف: "نحتاج إلى منظومة ضمانات تجعل العدوان من روسيا مستحيلا، ليس هناك بديل لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".