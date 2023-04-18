الوضع في أوكرانيا.. واشنطن تتحدث عن مدة حاسمة

وقال كيربي بحسب قناة "سي إن إن": "نحن نعرف أن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، ونريد أن نكون متأكدين من أننا نقدم لهم القدرات التي سيحتاجونها".وأكد كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.يذكر أن الولايات المتحدة قد قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة أكثر من 35 مليار دولار، وهي أكبر مزودي القوات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية.وتحدثت واشنطن في المدة الأخيرة عن توقعاتها بأن تبدأ القوات الأوكرانية هجوما مضادا في وقت قريب، وتحدث عنه مسؤولون أوكرانيون أيضا دون ذكر أي مواعيد محددة.وتشير الوثائق المسربة للبنتاغون إلى أن أوكرانيا تحضر عددا من الألوية لهذا الهجوم المضاد، ويرجح المراقبون أن تسريب الوثائق قد يكون أجل الهجوم المضاد، لكن كييف قالت إن تسريب الوثائق لم يؤثر على خططها العسكرية.