تأهب جوي في ثلاث مناطق أوكرانية

ووفقًا للخرائط الرقمية على الإنترنت، تم الإعلان عن الإنذار الجوي في مناطق كيروفوهرادز، وبولتافا، وخاركيف في أوكرانيا.وتم إعلان حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا في ليلة الجمعة، وتم إلغاؤها بعد فترة قصيرة، ولكن في الساعة 12:37 صباحًا بتوقيت موسكو، تم الإعلان عن الإنذار مرة أخرى في كييف ومنطقة كييف.وشنت موسكو ضربات وصفتها بـ"الدقيقة" ضد أوكرانيا بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، الذي تؤكد روسيا أن القوات الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.