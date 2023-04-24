روسيا تعلن اسقاط طائرة اوكرانية "مسيرة" قرب موسكو

وهذه هي الحادثة الثانية التي يتم الإبلاغ عنها في منطقة موسكو منذ بدء الهجوم في أوكرانيا في فبراير 2022، وقد استهدفت مسيرات مناطق روسية أخرى أحياناً بعيدة جداً من الحدود الأوكرانية.وكتب إيغور سوخين، المسؤول عن منطقة بوغورودسك، على «تلغرام»: «تحطمت مسيرة أوكرانية الصنع في منطقة بوغورودسك» على بعد نحو 50 كيلومتراً شرق موسكو، حيث عثر عليها أحد السكان الأحد في غابة.وقال مصدر في خدمات الطوارئ، لوكالة «ريا نوفوستي»، إن المسيّرة حسب المعلومات الأولية لم تكن تحمل ذخيرة.ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر محلي آخر قوله إنه كان من الممكن أن تحمل نحو 18 كيلوغراماً من المتفجرات.