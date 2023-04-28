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روسيا تهدد بالانسحاب من مبادرة تصدير الحبوب وأمريكا "ممتعضة".. ما القصة؟

روسيا - أوكرانيا

2023-04-28 | 02:07
روسيا تهدد بالانسحاب من مبادرة تصدير الحبوب وأمريكا &quot;ممتعضة&quot;.. ما القصة؟
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السومرية نيوز – دوليات

هددت روسيا بالانسحاب من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، التي تتيح التصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى السوق العالمية، في الوقت الذي أفادت تقارير بأن مجموعة الدول السبع الكبرى يفكرون في فرض مزيد من العقوبات على موسكو على وقع الحرب الأوكرانية.

ويسمح الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في تموز الماضي، بتصدير الحبوب الأوكرانية المحاصرة بسبب الصراع بأمان من موانئ البلاد على البحر الأسود.

لكن روسيا قالت مرارا إنها لن تسمح بتمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 أيار المقبل، ما لم يرفع الغرب العراقيل أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

من جانبه، علّق المتحدث باسم الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، على التهديد الروسي بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب، في عدد من النقاط، قائلًا: "تدرك الولايات المتحدة أن سلوك روسيا تجاه السفن في إسطنبول يشكل تهديداً للأمن الغذائي العالمي ولأمان النقل البحري التجاري، إذ تتعمد موسكو إعاقة عمليات التفتيش الخاصة بالسفن، مما يؤثر سلباً على تدفق الحبوب القادمة من أوكرانيا ويعيق التقدم المحرز في هذا المجال".

وأضاف، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير هذا السلوك على الأمن الغذائي العالمي، وستواصل تقديم الدعم اللازم لمعالجة هذه الأزمة، في العام الماضي على سبيل المثال، قدمت الولايات المتحدة 13.5 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، وشاركت بنسبة تزيد عن 40 بالمئة في ميزانية برنامج الغذاء العالمي".

وتابع: "نحن ملتزمون بدعم الأمن الغذائي العالمي ومواجهة التهديدات الناجمة عن تصرفات روسيا، سنستمر في التعاون مع شركائنا والمجتمع الدولي لضمان توفير الغذاء والموارد اللازمة للمحتاجين، ومعالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي".

وأوضح وربيرغ، أن "العالم بحاجة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود، لكن ما يحتاجه العالم أكثر هو أن تنهي روسيا حربها غير الشرعية ضد أوكرانيا، والتي من شأنها أن تسمح بالعودة إلى الإنتاج الزراعي الطبيعي والتجارة وتحسين فوري وكبير في الأمن الغذائي العالمي".

ورأى أن "روسيا تعرقل تطبيق المبادرة لتشتيت الرأي العام عن القضية الحقيقية وهي حربها غير الشرعية ضد أوكرانيا".

من جهته، حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، من أنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو ستنهي صفقة الحبوب.

يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن يجتمع فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك خلال الأيام المقبلة لمناقشة تمديد الاتفاق إلى ما بعد 18 ايار.

وعلى هذا النسق، سبق أن هدّد "لافروف" خلال زيارته إلى تركيا، بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا لم يحصل تقدم على صعيد إزالة القيود المفروضة على صادرات بلاده من الأسمدة والمنتجات الغذائية.

وطالبت روسيا باستئناف عمليات تسليمها آلات زراعية وقطع غيار وإزالة معوقات تأمين السفن والوصول إلى الموانئ الأجنبية.

ودأبت موسكو على الاحتجاج على شروط اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يمثل انفراجة دبلوماسية مهمة ووحيدة خلال الصراع المستمر منذ 14 شهرا في أوكرانيا.

وفي تموز 2022، وقّعت كييف وموسكو برعاية تركيا والأمم المتحدة مبادرة حبوب البحر الأسود التي خفّفت أزمة الغذاء العالمية الناتجة من الحرب في أوكرانيا، عبر السماح بتصدير ما يقرب من 25 مليون طنّ من الذرة والقمح وحبوب أخرى.

وفق بنودها، كان مقرّرا أن تمدّد الاتفاقية تلقائيا للفترة نفسها (120 يوما) ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بنيّته "إنهاءها أو تعديلها".

تمّ تمديدها في تشرين الثاني لمدّة 120 يوما حتّى السبت 18 اذار
.
لكن في 13 اذار، أشارت روسيا إلى أنها قبلت فقط تمديدها 60 يوما على خلفيّة عدم رضاها عن تطبيق اتفاقية ثانية تهدف إلى تسهيل صادرات الأسمدة الروسية.

بحسب مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على هذه الاتفاقية الدولية، فإن 56 في المئة من الصادرات ذهبت إلى الدول النامية و5.7 بالمئة إلى الدول الأقل نموا، والتي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12 في المئة من سكان العالم.
وتشكو موسكو من أن الاتفاق الموازي لتسهيل صادراتها من الأسمدة لم ينجح وتتهم حلفاء كييف الغربيين بعرقلة تطبيقه.

وخلال الأيام الماضية، هددت موسكو مجددا بتعليق مشاركتها في اتفاقية مبادرة البحر الأسود المقرر أن ينتهي سريانها 18 ايار إذا لم تتم تلبية مطالبها.

بالمقابل، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "طريقا" اقترح اتّباعه من أجل إتاحة تمديد الاتّفاق الخاصّ بصادرات الحبوب الأوكرانيّة.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي غاتيلوف، إن بلاده "لا ترى أي تقدم، ولم تشهد سوى الوعود".
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دوليات

روسيا - أوكرانيا

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