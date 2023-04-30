روسيا تعلن سيطرتها على أربع مناطق في باخموت

ونقلت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة عن وزارة الدفاع قولها، إن "القوات الروسية سيطرت على أربع مناطق في غرب مدينة باخموت الأوكرانية".ولم يتسن التأكد مما أعلنته الوزارة من مصادر مستقلة.وتقاتل القوات الروسية منذ شهور للسيطرة على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.ويأتي إعلان موسكو بعدما قال متحدث عسكري أوكراني إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على طريق إمداد مهم يؤدي إلى باخموت في الوقت الذي هدد فيه رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بسحب بعض قواته من المدينة الواقعة شرق أوكرانيا ما لم ترسل موسكو مزيداً من الذخيرة.وتحاول القوات الروسية منذ عشرة أشهر شق طريقها وسط أنقاض المدينة التي كان يسكنها في السابق 70 ألف نسمة. وتعهدت كييف بالدفاع عن باخموت التي تعتبرها روسيا نقطة انطلاق للسيطرة على مدن أخرى.