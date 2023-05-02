تدمير رادار أوكراني "متخفي" بصاروخ روسي

وتمكن اللواء 110 من فيلق جيش دونيتسك الأول، من تحديد رادار مضاد للبطارية يستخدمه العدو في قرية كراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك.وأشارت الصحيفة إلى أن الرادار المتخفي صغير، ويعتمد على مسارات المقذوفات بحسب موقع الإطلاق، وينقل تلك الإحداثيات إلى المدفعية لتدمير الأهداف.وبحسب الصحيفة، تم تدمير الرادار بصاروخ من طراز "ATGM" المضاد للدبابات.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، بحسب صحيفة "روسكي أروجي".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.