بلينكن: السلام في أوكرانيا يتوقف على قرار

وجاءت تصريحات الوزير بلينكن بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، مبينا أنه "كقاعدة عامة، في حال كانت الدول، وخاصة تلك التي تتمتع بنفوذ كبير، كالصين، على استعداد للعب دور إيجابي في محاولة ضمان السلام (في أوكرانيا)، فإن هذا أمر جيد، ولكن، بالمعنى الأساسي، يجب أن يبدأ (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين باتخاذ مثل هذا القرار الأساسي".وأردف قائلا: "لم نر هذا بعد.. لا دليل على أن روسيا مستعدة للانخراط في عمل دبلوماسي ذي مغزى، بل على العكس من ذلك، نحن نشهد هجمة مرعبة"، على حد وصف بلينكن.تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية فبراير الفائت، نشرت وزارة الخارجية الصينية خطة بشأن التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا.واشتملت على 12 بندا، بما في ذلك الدعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في المجال الأمني، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف، فضلا عن رفض فرض أي عقوبات أحادية الجانب من دون قرار من مجلس الأمن الدولي.