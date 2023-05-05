روسيا تعلن بدء هجوم على باخموت بدعم جوي

وقد أفادت آنا ماليا نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات الروسية تحاول السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على ضفتي نهر باخموتوكفا شمالي مقاطعة دونيتسك بشكل كامل بحلول 9 مايو/أيار الجاري.وتأتي هذه التطورات ساعات فقط بعد أن أعلن رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته ستنسحب من المدينة في العاشر من الشهر الحالي، بسبب عدم تأمين قواته بما يكفي من الذخيرة.وتحدث بريغوجين عن سقوط "عشرات آلاف القتلى والجرحى" الروس في أوكرانيا.وقالت الرئاسة الروسية إنها لن تعلق على تصريحات بريغوجين بشأن انسحاب قواته من باخموت قريبا.وقد أصبحت باخموت، منذ صيف 2022، في قلب العمليات العسكرية التي شنتها القوات الروسية في دونيتسك، وتعرضت على مدى أشهر لمحاولات اقتحام عديدة خاصة من قبل مقاتلي فاغنر أحبطتها القوات الأوكرانية.وتسارعت وتيرة الهجوم الروسي عليها في يوليو/تموز 2022 بعد انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة لوغانسك المجاورة لدونيتسك، وتعرضت المدينة للقصف الروسي على مدى عدة أشهر، وتضاربت الأنباء خلال الأسابيع الأخيرة بشأن السيطرة عليها من قبل طرفي الحرب.