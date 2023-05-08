واشنطن تتخذ إجراءً مثيراً يخص تسليم الدبابات لأوكرانيا

أفادت صحيفة USA Today بأن الولايات المتحدة ستزيل المعدات السرية من دبابات "أبرامز" التي سيتم تسليمها لأوكرانيا لمنع وقوعها في يد الجيش الروسي.



وقالت الصحيفة: "هذه الدبابات القوية لن تكون قادرة على دخول ساحة المعركة لأشهر، بسبب حقيقة أنه يتم تعديلها لإزالة التقنيات الحساسة التي يمكن أن تقع في أيدي القوات الروسية".



وخططت الولايات المتحدة في البداية لتجميع دبابات "أبرامز" جديدة للأوكرانيين في أحدث تعديل M1A2، ولكن في وقت لاحق تقرر أخذ الدبابات من البنتاغون لتسريع عمليات التسليم. ومن المتوقع أن يتم نقلها بحلول الخريف.