الامن الروسي يطالب زيلينسكي بأمر غريب.. ما شأن هتلر؟

وقال ميدفيديف في منشور على التليغرام إن "المخلوق ذا اللون الأخضر تمنى الموت للجميع في الكرملين، ولكن الأمر ليس بيده".وأضاف الرئيس الروسي السابق: "من سيموت وكيف.. لا نعلم.. لأن طرق الرب غامضة، لكن مدمن المخدرات في كييف لديه فرصة للموت بيديه"، في إشارة إلى الرئيس زيلينسكي.وتابع ميدفيديف: "الانتحار كالجبان.. مثل هتلر عبر ابتلاع سم للكلاب".ورواية موت الزعيم النازي هتلر في 30 أبريل 1945 تقول إنه انتحر بتناول مادة السيانيد السامة ثم أطلق النار على نفسه.يذكر أنه بعد الإعلان عن تعرض مبنى الكرملين لهجوم بالمسيرات كان يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا ميدفيديف، إلى قتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأعضاء حكومته.وقال: "بعد الاعتداء الإرهابي، لم يبق خيار أمام روسيا سوى تصفية زيلينسكي جسديا مع أعضاء حكومته، لسنا بحاجة لبقاء زيلينسكي على قيد الحياة لإعلان الاستسلام غير المشروط، دائما هناك بديل".