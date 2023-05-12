قائد فاغنر يوجه اتهاما خطيرا للجيش الروسي

وقال بريغوجين في شريط مصور، إن "القوات النظامية الروسية لاذت بـ"الفرار" من مواقعها قرب باخموت الأوكرانية"، مضيفا أن "الدفاعات "تنهار" وأن هيئة الأركان الروسية "تقلل" من خطورة الوضع".وأضاف، انه "حصل بكل بساطة فرار لوحدات وزارة الدفاع على جبهات باخموت.. محاولات وزارة الدفاع على صعيد المعلومات التقليل من خطورة الوضع تؤدي وستؤدي إلى مأساة شاملة بالنسبة إلى روسيا".