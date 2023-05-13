قيمتها 3 مليارات دولار.. حزمة مساعدات ألمانية جديدة لأوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، إن الحزمة ستشمل 30 دبابة "ليوبارد 1"، و15 مركبة مدرعة مضادة للطائرات من طراز "جيبارد"، و200 طائرة مسيرة للاستطلاع، و4 أنظمة إضافية مضادة للطائرات من طراز "أيريس-تي".وأكد أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقديم حزمة المساعدات في منشور على تلغرام قائلا "شكرا لحلفائنا".وتعد حزمة المساعدات الألمانية هذه الأكبر التي تقدمها إلى كييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتعهدت برلين بزيادة الدعم لكييف طالما يستدعي الأمر ذلك.