الاتحاد الأوروبي يشدد على الإسراع بتزويد أوكرانيا بالذخيرة

وقال بوريل، إن "وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، أطلع نظراءه بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في ستوكهولم على حاجة كييف للمزيد من الدعم للدفاع عن نفسها في مواجهة العملية العسكرية الروسية".وأضاف بوريل للصحافيين بعد الاجتماع أن "أوكرانيا تحتاج نحو ألف قذيفة مدفعية يومياً" في محيط مدينة باخموت التي يدور فيها القتال شرق البلاد".ورداً على سؤال حول كيفية تسريع الاتحاد الأوروبي للإمداد، كشف أنه "ينبغي على الدول الأعضاء تقديم إمدادات من مخزوناتها الخاصة وتطويع التحديات اللوجستية".وأردف أن "أوكرانيا تحتاج بشكل خاص إلى ذخيرة بعيدة المدى "لأن الروس يشنون عمليات قصف من مسافة بعيدة"، مؤكداً أنه "يجب أن يكون لدى الأوكرانيين القدرة على الوصول إلى النطاق نفسه".وفي كلمة قبيل الاجتماع، قال كوليبا إن "ذخيرة المدفعية طويلة المدى ستكون محور المناقشات".وكانت ألمانيا قد أعلنت في وقت سابق السبت تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو (3 مليارات دولار)، وهي الأكبر التي تقدمها منذ العملية العسكرية الروسية، وتعهدت بزيادة الدعم لكييف طالما استدعي الأمر ذلك.يذكر أن وزراء الاتحاد الأوروبي وافقوا في مارس على خطة لتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة مدفعية وصواريخ على مدى 12 شهراً، بما لا يقل عن ملياري يورو (2.20 مليار دولار).وتعتمد الخطة على توريد دول الاتحاد الأوروبي لقذائف من مخزوناتها وتقديم طلبات جديدة مشتركة.