كييف تكشف حقيقة ضلوعها بالهجوم على الكرملين

وقال زيلينسكي بحسب قناة Rai1 الإيطالية، "الأمر الأكيد أن تلك لم تكن مسيرة أوكرانية، ونحن على اطلاع على ماهية الجسم الذي سقط، ولم نطلق أية مسيرات، ومن جانبنا لا نخشى الاعتراف بأفعالنا في حال كان لنا ضلع في الأمر".وادعى زيلينسكي، أن "روسيا تريد بهذا الفعل إيهام شعبها بضلوع أوكرانيا بالهجوم على الكرملين، والتعرض لحياة رئيسهم".وسبق لزيلينسكي أن نفى ضلوع أوكرانيا بهجوم المسيرتين على الكرملين، أما الكرملين فأكد حصول أجهزة المخابرات الروسية على معلومات تفيد بتورط كييف وواشنطن بهذا الهجوم.وفي سياق متصل، صرح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن هجوم المسيّرتين على الكرملين، يعتبر استهدافا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويدرج أوكرانيا حكما لا قولا، في قائمة الدول الراعية للإرهاب.