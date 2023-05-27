روسيا تحد من هجماتها على "باخموت".. أوكرانيا تكشف الأسباب

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، في بيان على تطبيق تلغرام أن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن "النشاط العام للعمليات تراجع"، حسب ما نقلته "رويترز".وتابعت "لم تكن هناك أي معارك نشطة أمس واليوم سواء في المدينة أو على أطرافها"، مضيفة أن القوات الروسية تقصف بدلا من ذلك الضواحي والطرق المؤدية إلى باخموت.وقالت ماليار "تراجع النشاط الهجومي للعدو يرجع لحقيقة أن القوات يجري تغييرها ويعاد تنظيم صفوفها... يحاول العدو تعزيز قدراته".وأوضحت أن القوات الأوكرانية "تسيطر بثبات" على المناطق المرتفعة المطلة على باخموت من الشمال والجنوب بالإضافة إلى جزء من ضواحي المدينة لكنها لم تتقدم خلال اليومين الماضيين بهدف التركيز على "مهام أخرى".