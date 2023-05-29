أوكرانيا تتوعد روسيا بعد قصف كييف: ستندمون قريبا

وقال بودانوف: "كل أولئك الذين آمنوا بالاتحاد الروسي حتى الآن، يعتقدون أو ربما يحلمون بأنهم يستطيعون تخويف أوكرانيا. أريد أن أزعجكم: ليس الأمر كذلك".وتابع: "كل أولئك الذين حاولوا ترهيبنا، ويحلمون بأن ذلك سيحدث بعض التأثير. ستندمون على ذلك قريبا جدا. لن يكون ردنا متأخرا. قريبا سيرى الجميع كل شيء".وفي وقت سابق من الإثنين، شهدت العاصمة الأوكرانية هجوما جويا روسيا، هو الثالث خلال 24 ساعة.ورجح الجيش الأوكراني استخدام الجيش الروسي لصاروخ "إسكندر"، الذي أطلق من المناطق الشمالية تجاه كييف، مؤكدا أنه "أسقط كل الصواريخ الروسية التي استهدفت كييف، الإثنين، قبل بلوغ أهدافها".وقال سلاح الجو الأوكراني، إنه "أسقط 29 من أصل 35 طائرة مسيرة، و37 من أصل 40 صاروخ كروز، أطلقتها روسيا خلال الليل".وأضاف في قناته على "تلغرام"، أن "روسيا استهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة بهجماتها".وتعثرت حتى الآن كل المحاولات الرامية إلى إنهاء الحرب التي بدأت في فبراير 2022، وسط شروط متعارضة تضعها موسكو وكييف.