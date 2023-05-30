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"هجوم هائل".. أوكرانيا تعلن تدمير 20 طائرة روسية مُسيرة في كييف
روسيا - أوكرانيا
2023-05-30 | 01:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,484 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
ذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إن قوات الدفاع الجوي دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة في هجوم جوي شنته روسيا خلال الليل على كييف.
ووصف سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، الهجوم بأنه "هائل"، وقال على تطبيق المراسلة تيليجرام إن روسيا شنته باستخدام طائرات شاهد إيرانية الصنع فقط.
وهذا ثالث هجوم على المدينة خلال 24 ساعة. ولم يعرف بعد عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا.
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