بعد استهداف موسكو بمسيرات.. أمريكا تعلن رفضها تنفيذ هجمات داخل روسيا

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها".وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت تقيّم ما حدث في موسكو، حيث استُهدفت أبنية سكنية لأول مرة منذ غزت روسيا أوكرانيا.وأشار إلى، أن "روسيا نفّذت ضربات جوية في كييف الثلاثاء للمرة الـ17 في أيار/مايو".ولفت الى، ان " روسيا بدأت هذه الحرب غير المبررة على أوكرانيا. يمكن لروسيا وضع حد لها في أي لحظة عبر سحب قواتها من أوكرانيا بدلا من شن هجمات وحشية على المدن والشعب الأوكراني كل يوم".