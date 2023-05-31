الخارجية الروسية ترد على تصريح البيت الأبيض بشأن التصعيد: مضحك

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتبت:"أمر مضحك، يحطمون المنزل بأنفسهم، ويصبون عليه البنزين، ويضرمون فيه النيران بأيديهم، ويزرعون المفرقعات النارية ويزودونها بالحطب، والآن يعلنون "عدم استعدادهم للتصعيد".وأضافت، أن "حرب الغرب في صيغة الحرب الهجينة مستمرة منذ وقت طويل".وكان البيت الأبيض قد صرح بأن الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى مستوى "حرب ضد الغرب" بسبب الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.