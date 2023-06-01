الكرملين يحظر استخدام "الايفون" في إدارة الرئاسة للأغراض الرسمية

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال الإفادة الصحفية له : "بالطبع، الجميع يفهم أن كل هذه الأجهزة شفافة تماما. ولا داعي للخداع. وطبعا، فإن استخدامها للأغراض الرسمية غير مقبول ومحظور".وأشار ديمتري إلى، أن "البعض يواصل استخدام هواتف "آبل" لأغراضهم الشخصية، عدد قليل "قد يصل إلى 20-30% من الموظفين، وحوالي 70-80% يستخدمون أنظمة أندرويد المختلفة".وأضاف، أن "إمكانية حظر استخدام مثل هذه الهواتف حتى في الأغراض الشخصية ستعتمد على "توصيات الخدمات الخاصة".