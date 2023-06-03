أكبر تعبئة منذ الحرب العالمية الثانية.. خطة روسيا لصد "الغزو الأوكراني"

وتعرضت موسكو لهجمات بـ8 مسيرات، وأعلن الجيش الروسي، تصديه لمحاولة هجوم أوكرانية نفّذتها مجموعات مسلحة لمنطقة بيلغورود الحدودية وقصفت بالهاون والمدفعية وطائرات مسيرة بلدات عدة، واعتبر "الكرملين" أن هدف الهجوم هو التأثير النفسي على المدنيين.تفاصيل خطة موسكووفق وكالة وسائل اعلام الروسية فإن خطط روسيا لوقف اختراق حدودها وعاصمتها، ولتعزيز قوام الجيش، تتضمن:تشكيل جيشين مشتركين للأسلحة وآخر جوي هذا العام.فيلق عسكري ومنطقة بحرية في آزوف.تكوين 5 فرق عسكرية و26 لواءً ومنطقتين عسكريتين في موسكو ولينينغراد.أكثر من 280 وحدة عسكرية من التعبئة الجزئية لتعزيز قوام الجيش بالحرب بشكل عام.إدخال أنظمة "باروديست" بالمنطقة العسكرية الجنوبية.وجاءت كثير من هذه التفاصيل في مقالة نشرها نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول يفغيني بوردينسكي، في مجلة وزارة الدفاع "مفوضيات روسيا العسكرية".