واقترح وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مؤتمر للدفاع والأمن في سنغافورة، السبت، خطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في مبادرة انتقدها عدد من المشاركين.ويضم المقترح "وقفا فوريا لجميع الأعمال العدائية" ووقف إطلاق النار "في المواقع الحالية"، وإقامة مناطق منزوعة السلاح يضمنها مراقبون ونشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.كما اقترح أن يجري بعد ذلك وفي الوقت المناسب "استفتاء في المناطق المتنازع عليها" تنظمه الأمم المتحدة.ولكن رفض وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الذي حضر القمة التي تستمر يومين هذا المقترح بشدة.وقال، :"يبدو أنها خطة روسية وليست خطة إندونيسية... لسنا بحاجة ليأتي إلينا هذا الوسيط بهذه الخطة الغريبة".وكانت إندونيسيا التي تفضل دبلوماسية عدم الانحياز، حاولت القيام بوساطة بين الطرفين المتحاربين لإحلال السلام. وزار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو كييف وموسكو والتقى القادة الأوكرانيين والروس العام الماضي عندما ترأست بلاده مجموعة العشرين.ورد برابوو سوبيانتو على الاتهام. وقال بصوت عال "اسأل الإندونيسيين كم مرة تعرضوا للغزو". وأضاف أن "هناك انتهاكات للسيادة ليس فقط في أوروبا".وتابع :"قدمت خطة لحل النزاع... ولا أقول من هو المخطئ ومن هو المحق".وصوتت إندونيسيا لصالح قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها لم تطبق عقوبات اقتصادية على موسكو.