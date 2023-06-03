الدفاع الجوي الروسي يتصدى لـ 6 صواريخ اوكرانية في بيرديانسك

ووفقا لبيان السلطات: "حوالي الساعة 18:40 بالتوقيت المحلي، سمع دوي سلسلة انفجارات في مدينة بيرديانسك، ناجمة عن محاولة نظام كييف الإرهابي مجددا استهداف المدنيين".وأشارت الخدمات العملياتية للمقاطعة، إلى أن نظام الدفاع الجوي أسقط ستة صواريخ.وفي وقت سابق، أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، عن سماع دوي نحو خمسة انفجارات في مدينة ميليتوبول.