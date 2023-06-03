دوي انفجارات بمدينة أوكرانية.. إعلان حالة التأهب

وذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عبر "تلغرام"، أن صافرات الإنذار أطلقت في منطقة دنيبروبيتروفسك، وسماع دوي انفجارات.ووفقا لصحيفة "سوسيلين" الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب الجوي في المنطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في وقت سابق 6 صواريخ أطلقها نظام كييف على مدينة بيرديانسك الروسية.ووفقا لبيان السلطات: "حوالي الساعة 18:40 بالتوقيت المحلي، سمع دوي سلسلة انفجارات في مدينة بيرديانسك، ناجمة عن محاولة نظام كييف الإرهابي مجددا استهداف المدنيين".