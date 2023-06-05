روسيا تُعلن إحباط هجوم أوكرانيا "المضاد": العدو لم يحقق أهدافه

يأتي هذا فيما لا يزال من غير الواضح إن كان الهجوم المشار إليه من قبل روسيا، يمثل البداية لهجوم أوكراني مضاد، تتعهد كييف منذ أشهر بالقيام به، لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.وزارة الدفاع الروسية قالت إن أوكرانيا "شنت هجومها ‭‭‬‬‬‬باستخدام 6 كتائب‭‭‭‭ ‬‬‬ ‬‬‬‬ميكانيكية وكتيبتي دبابات في جنوب دونيتسك"، حيث تعتقد موسكو منذ فترة طويلة بأن أوكرانيا ستسعى للفصل بين الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.وأضافت الوزارة في بيان نشر على تيليغرام الساعة 1:30 صباحاً بتوقيت موسكو: "في صباح الرابع من يونيو/حزيران، شن العدو هجوماً واسع النطاق على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك"، وأشارت إلى أن هدف الهجوم كان اختراق دفاعات القوات الروسية، مشيرةً إلى أن "العدو لم يحقق أهدافه ولم ينجح"، بحسب قولها.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعاً مصوراً لما قالت إنه يُظهر انفجار عدة عربات مصفحة أوكرانية بعد قصفها، وقالت إن "القوات الروسية قتلت 250 من القوات الأوكرانية ودمرت 16 دبابة و3 عربات قتال للمشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".وكما لفتت الوزارة إلى أن "رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، المسؤول عن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، كان في المنطقة التي وقع فيها الهجوم الأوكراني".ولم يصدر حتى صباح الإثنين أي رد من أوكرانيا على ما أعلنته روسيا، وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكس ريزنيكوف، قد نشر رسالة مشفرة على تويتر أمس الأحد، نقلاً عن أغنية فريق ديبيتش مود "استمتع بالصمت"، وكتب على تويتر: "الكلمات غير ضرورية على الإطلاق. يمكنها أن تسبب الضرر فحسب، كذلك نشرت أوكرانيا الأسبوع الماضي مقطعاً مصوراً لجنود يستعدون لمعركة.هجوم مضادوتستعد أوكرانيا منذ أشهر لشن هجوم مضاد على القوات الروسية، وقال مسؤولون في كييف ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن الهجوم المقرر سيقضي على غطرسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" في حديث نُشر يوم السبت الماضي، إنه مستعد لشن الهجوم المضاد، لكنه خفف من توقعات النجاح بالإشارة إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت وستكون تكلفته باهظة.وأضاف زيلينسكي: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صادقاً يمكن أن يمضي في اتجاهات مختلفة تماماً. لكننا سنقوم بذلك (الهجوم) ونحن مستعدون".ويُرجح بعد سعي أوكرانيا للحصول على أسلحة تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات من الغرب لمحاربة القوات الروسية، أن يؤثر نجاح أو فشل الهجوم المضاد على شكل الدعم الدبلوماسي الغربي لأوكرانيا في المستقبل.ويُشار إلى أن روسيا تسيطر حالياً على ما لا يقل عن 18% من الأراضي المعترف بها دولياً على أنها أراضٍ أوكرانية، وتصف أربع مناطق في أوكرانيا بأنها أراضٍ روسية.