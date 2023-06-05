روسيا تُعلن إحباط هجوم أوكرانيا "المضاد": العدو لم يحقق أهدافه

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
39
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
39
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في واشنطن.. مقاتلات تطارد طائرة انتهكت المجال الجوي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458006-638215424418180953.jpg
روسيا تُعلن إحباط هجوم أوكرانيا "المضاد": العدو لم يحقق أهدافه
روسيا - أوكرانيا
2023-06-05 | 01:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
945 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، أحباط هجوماً أوكرانياً كبيراً في 5 قطاعات، بمحاذاة الجبهة في منطقة دونيتسك جنوبي أوكرانيا، وفيما بينت إنها قتلت المئات من القوات الموالية لكييف، أشارت إلى أن الهجوم لم ينجح في اختراق دفاعات القوات الروسية.
يأتي هذا فيما لا يزال من غير الواضح إن كان الهجوم المشار إليه من قبل روسيا، يمثل البداية لهجوم أوكراني مضاد، تتعهد كييف منذ أشهر بالقيام به، لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وزارة الدفاع الروسية قالت إن أوكرانيا "شنت هجومها باستخدام 6 كتائب ميكانيكية وكتيبتي دبابات في جنوب دونيتسك"، حيث تعتقد موسكو منذ فترة طويلة بأن أوكرانيا ستسعى للفصل بين الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
وأضافت الوزارة في بيان نشر على تيليغرام الساعة 1:30 صباحاً بتوقيت موسكو: "في صباح الرابع من يونيو/حزيران، شن العدو هجوماً واسع النطاق على 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك"، وأشارت إلى أن هدف الهجوم كان اختراق دفاعات القوات الروسية، مشيرةً إلى أن "العدو لم يحقق أهدافه ولم ينجح"، بحسب قولها.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعاً مصوراً لما قالت إنه يُظهر انفجار عدة عربات مصفحة أوكرانية بعد قصفها، وقالت إن "القوات الروسية قتلت 250 من القوات الأوكرانية ودمرت 16 دبابة و3 عربات قتال للمشاة و21 مركبة قتالية مصفحة".
وكما لفتت الوزارة إلى أن "رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف، المسؤول عن عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا، كان في المنطقة التي وقع فيها الهجوم الأوكراني".
ولم يصدر حتى صباح الإثنين أي رد من أوكرانيا على ما أعلنته روسيا، وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكس ريزنيكوف، قد نشر رسالة مشفرة على تويتر أمس الأحد، نقلاً عن أغنية فريق ديبيتش مود "استمتع بالصمت"، وكتب على تويتر: "الكلمات غير ضرورية على الإطلاق. يمكنها أن تسبب الضرر فحسب، كذلك نشرت أوكرانيا الأسبوع الماضي مقطعاً مصوراً لجنود يستعدون لمعركة.
هجوم مضاد
وتستعد أوكرانيا منذ أشهر لشن هجوم مضاد على القوات الروسية، وقال مسؤولون في كييف ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، إن الهجوم المقرر سيقضي على غطرسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لصحيفة "وول ستريت جورنال" في حديث نُشر يوم السبت الماضي، إنه مستعد لشن الهجوم المضاد، لكنه خفف من توقعات النجاح بالإشارة إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت وستكون تكلفته باهظة.
وأضاف زيلينسكي: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صادقاً يمكن أن يمضي في اتجاهات مختلفة تماماً. لكننا سنقوم بذلك (الهجوم) ونحن مستعدون".
ويُرجح بعد سعي أوكرانيا للحصول على أسلحة تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات من الغرب لمحاربة القوات الروسية، أن يؤثر نجاح أو فشل الهجوم المضاد على شكل الدعم الدبلوماسي الغربي لأوكرانيا في المستقبل.
ويُشار إلى أن روسيا تسيطر حالياً على ما لا يقل عن 18% من الأراضي المعترف بها دولياً على أنها أراضٍ أوكرانية، وتصف أربع مناطق في أوكرانيا بأنها أراضٍ روسية.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
دوليات
روسيا - أوكرانيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر نتائج السادس الابتدائي تباعاً
محليات
86.19%
04:59 | 2023-06-04
السومرية تنشر نتائج السادس الابتدائي تباعاً
04:59 | 2023-06-04
لليوم الأحد.. أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
6.49%
03:49 | 2023-06-04
لليوم الأحد.. أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:49 | 2023-06-04
بالفيديو.. حملة "كبيرة" لإزالة المولدات المخالفة في بغداد
محليات
4.02%
01:57 | 2023-06-04
بالفيديو.. حملة "كبيرة" لإزالة المولدات المخالفة في بغداد
01:57 | 2023-06-04
بهجمات سرية.. تحذير من عزل دولة أوروبية عن العالم
دوليات
3.3%
17:39 | 2023-06-03
بهجمات سرية.. تحذير من عزل دولة أوروبية عن العالم
17:39 | 2023-06-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد.. سبع البور - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-05
ناس وناس
بغداد.. سبع البور - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-05
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
عشرين
الزراعة..امن غذائي مستدام يصطدم بتحديات الاستيراد والجفاف - الحلقة ٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-04
عشرين
الزراعة..امن غذائي مستدام يصطدم بتحديات الاستيراد والجفاف - الحلقة ٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-04
Morning Live
سعر المتر في بغداد اغلى من سعر المتر في باريس - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-04
Morning Live
سعر المتر في بغداد اغلى من سعر المتر في باريس - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-04
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
Biotic
الهيموفيليا - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-02
Biotic
الهيموفيليا - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-02
Dayane & The City
عالم الجمال، الطبخ، الرياضة وغيرها - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-02
Dayane & The City
عالم الجمال، الطبخ، الرياضة وغيرها - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-02
شارع 9
برومو الحلقات الأخيرة من مسلسل شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
05:00 | 2023-06-02
شارع 9
برومو الحلقات الأخيرة من مسلسل شارع 9 | رمضان ٢٠٢٣
05:00 | 2023-06-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد.. سبع البور - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-05
ناس وناس
بغداد.. سبع البور - الحلقة ٣٠ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-05
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
خط أحمر
وكالة الإستخبارات والتحقيقات الفدرالية تلقي القبض على مجرم خطير في كربلاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-04
لقطات
المعلم بالعراق ينضرب وينهان | ناس وناس
16:00 | 2023-06-04
لقطات
المعلم بالعراق ينضرب وينهان | ناس وناس
16:00 | 2023-06-04
عشرين
الزراعة..امن غذائي مستدام يصطدم بتحديات الاستيراد والجفاف - الحلقة ٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-04
عشرين
الزراعة..امن غذائي مستدام يصطدم بتحديات الاستيراد والجفاف - الحلقة ٦ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-04
Morning Live
سعر المتر في بغداد اغلى من سعر المتر في باريس - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-04
Morning Live
سعر المتر في بغداد اغلى من سعر المتر في باريس - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-04
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
رحال
في النجف الأشرف...طريق الحج البري - الحلقة ٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-03
Biotic
الهيموفيليا - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-02
Biotic
الهيموفيليا - الحلقة ٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-02
Dayane & The City
عالم الجمال، الطبخ، الرياضة وغيرها - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-02
Dayane & The City
عالم الجمال، الطبخ، الرياضة وغيرها - الحلقة ١ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-02
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تمهد وثيقة الدم لعودة الصدر إلى العملية السياسية؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.