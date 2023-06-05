اسر قائدهم.. رئيس "فاغنر" يتهم وحدة روسية بمهاجمة عناصره

وكتب يفغيني بريغوجين في تقرير موجه إلى وزارة الدفاع، أنه "في 17 أيار/مايو، شوهد عناصر تابعون لوزارة الدفاع يزرعون ألغامًا على طرقات خلف مواقع لوحدات فاغنر".وتابع التقرير: "تعرض مقاتلو فاغنر الذين قاموا بإزالة الألغام لإطلاق نار مصدره مواقع تابعة لوزارة الدفاع".وقال بريغوجين، الذي يخوض صراعًا علنيًا مع قيادة الجيش الروسي، في رسالة صوتية مرفقة بالتقرير: "يجري تحقيق وثمة وقائع كثيرة لا يمكن الكشف عنها، لكنني أرفق هنا هذا التقرير الأولي والأدلة بالفيديو لما حصل فعليًا هناك".وبث قائد فاغنر مؤخرًا مقطع فيديو لاستجواب ضابط روسي أسير عرّف عن نفسه على أنه "قائد اللواء المؤلل الـ72 اللفتنانت كولونيل رومان فينيفيتينوف".ويعترف الرجل في الفيديو بأنه "هاجم" مجموعة فاغنر وأنه تصرف "في حال من السكر، مدفوعًا بكراهية شخصية".واتهم بريغوجين هيئة أركان الجيش الروسي، السبت، بـ"التخلي" عن "أراض في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا والتي استهدفها قصف مركّز وعمليات توغل في الأيام الماضية".وأبدى كذلك استعداده لإرسال وحداته من أجل الدفاع عن "الأراضي الروسية"، مؤكدًا: "إذا لم توقف وزارة الدفاع ما يحدث في منطقة بيلغورود ... حيث يتم الاستيلاء على أراض روسية، فمن الواضح أننا سنتدخل".وأعلن بريغوجين، الجمعة، أن "قوات فاغنر انسحبت من مدينة باخموت شرق أوكرانيا بنسبة "99%"، وسلمت مواقعها للجيش الروسي بعد إعلان السيطرة على المدينة في 20 أيار/مايو".