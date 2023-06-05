عقوبات أمريكية جديدة بحق 7 افراد ومؤسسة في روسيا

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أن "الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة ترتبط بروسيا".وأشار الموقع إلى أن "العقوبات تستهدف 7 أفراد روس وكياناً روسيا واحداً".ودأبت الولايات المتحدة الأمريكية على فرض عقوبات صارمة على روسيا بسبب الغزو آخرها كان إضافة 71 كياناً إلى قائمة تجارية سوداء بتهمة دعمها روسيا في الحرب.وتستهدف عقوبات الولايات المتحدة وحلفاها الغربيون أي دعم يقدم للجيش الروسي، وتوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات روسيا وروسيا البيضاء.