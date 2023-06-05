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بعد تنفيذ عمليات هجومية.. أوكرانيا تحرز تقدما بالقرب من باخموت
روسيا - أوكرانيا
2023-06-05 | 12:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
153 مشاهدة
أعلنت أوكرانيا، اليوم الإثنين، إحراز تقدم قرب مدينة باخموت المدمرة، وذلك بعد تنفيذ عمليات هجومية في بعض قطاعات الجبهة.
وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار، على تطبيق "تلغرام"، أن "قطاع باخموت يبقى محور العمليات القتالية. نتقدم هناك على جبهة واسعة نسبيا ونحرز نجاحات".
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تتصدى لهجمات القوات الأوكرانية في جنوب منطقة دونيتسك بالقرب من تجمعين سكنيين هما "نوفودونتسكي" و"أوكتيابرسكي".
وقالت الوزارة في بيان لها: "نواصل التصدي بنجاح لهجوم العدو من خلال تحركات الوحدات ونيران المدفعية والغارات الجوية لمجموعة القوات الشرقية".
وكان الجيش الأوكراني، قد قال الإثنين، إنه "لا يمتلك معلومات بخصوص الهجوم الكبير الذي تتحدث عنه روسيا واستهدف 5 نقاط في خطوط المواجهة في منطقة دونيتسك".
وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "لا نملك مثل تلك المعلومات ولا نعلق على أي نوع من الأكاذيب".
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