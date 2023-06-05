أوكرانيا تعلن: بدأنا بأعمال هجومية على بعض المحاور

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، في منشور على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "نحن نواصل الدفاع الذي بدأنا به في 24 فبراير 2022. والعملية الدفاعية تشمل كل شيء، بما في ذلك أعمال هجومية".وتابعت: "وبالتالي، ننتقل إلى الأعمال الهجومية على بعض المحاور".وأضافت أن "بؤرة العمليات القتالية لا تزال محور باخموت (أرتيوموفسك)، ونحن نتحرك هناك على جبهة واسعة إلى حد ما، ونحقق نجاحا، ونبسط السيطرة على المرتفعات التي تتيح لنا السيطرة، والعدو في الموقف الدفاعي، ويسعى للحفاظ على مواقعه".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية بدأت بالهجوم المضاد على 5 محاور منذ صباح 4 يونيو الجاري، و"لم تحقق أهدافها أو أي نجاح".